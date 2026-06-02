forte scossa di terremoto avvertita nel tarantino

Notizia in breve

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Tarantino poco dopo la mezzanotte. La terra ha tremato intensamente e i residenti hanno riferito di aver sentito vibrazioni forti e improvvise. Non ci sono ancora notizie ufficiali su danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno verificando eventuali conseguenze. La scossa è stata avvertita in diverse zone della provincia.