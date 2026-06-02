Forte scossa di terremoto avvertita nel tarantino

Da tarantinitime.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Tarantino poco dopo la mezzanotte. La terra ha tremato intensamente e i residenti hanno riferito di aver sentito vibrazioni forti e improvvise. Non ci sono ancora notizie ufficiali su danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno verificando eventuali conseguenze. La scossa è stata avvertita in diverse zone della provincia.

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Tarantini Time Quotidiano Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo la mezzanotte nel Tarantino. L’epicentro è ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove si è registrata una scossa di magnitudo 5.6. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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