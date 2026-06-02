Viola Borri è la regina del Pattinaggio

Notizia in breve

Viola Borri, atleta dell’Unione Polisportiva Poggibonsese, ha vinto una competizione nazionale di pattinaggio. La sua prestazione è stata giudicata eccellente dagli organizzatori e dai giudici. La vittoria si è svolta in un evento ufficiale e ha coinvolto diversi concorrenti del settore. Borri ha ottenuto il miglior punteggio nelle prove di pattinaggio artistico, confermando la sua posizione tra le atlete di punta a livello nazionale.