Viola Borri è la regina del Pattinaggio

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Viola Borri, atleta dell’Unione Polisportiva Poggibonsese, ha vinto una competizione nazionale di pattinaggio. La sua prestazione è stata giudicata eccellente dagli organizzatori e dai giudici. La vittoria si è svolta in un evento ufficiale e ha coinvolto diversi concorrenti del settore. Borri ha ottenuto il miglior punteggio nelle prove di pattinaggio artistico, confermando la sua posizione tra le atlete di punta a livello nazionale.

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Splendida affermazione nel pattinaggio nazionale per Viola Borri, portacolori dell’Unione polisportiva poggibonsese. La giovanissima atleta di Poggibonsi è riuscita nell’impresa di laurearsi campionessa italiana di Federazione, nella specialità degli obbligatori nella Divisione nazionale B. Un titolo tricolore conquistato a Bologna, al PalaPilastro, in virtù di una prestazione di indubbio spessore. Viola, già protagonista nel tempo di diversi successi con gli stemmi dell’Upp, è ora capace di avere la meglio di numerose rivali. Complimenti a Borri dalla comunità sportiva di Poggibonsi e un plauso all’allenatrice Sara Zazzeri (che da varie stagioni si dedica alla crescita delle promesse del pattinaggio locale con lo staff tecnico dell’Upp). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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