La regina Camilla sfida la scaramanzia e all’evento in onore di re Carlo veste di viola

Ieri sera alla Royal Albert Hall si è tenuto il 50esimo anniversario della fondazione del King's Trust, un'organizzazione creata su iniziativa del re. La regina consorte ha partecipato all'evento indossando un abito viola, sfidando le tradizioni legate alla scaramanzia. La cerimonia ha attirato numerosi ospiti e rappresentanti della royal family, con interventi e momenti di celebrazione dedicati al quarantesimo anniversario dell'ente.

Ieri sera alla Royal Albert Hall è stato celebrato il 50esimo anniversario della fondazione King's Trust, nata per volere di re Carlo III. La regina Camilla ha presenziato all'evento e ha sfidato la scaramanzia vestendosi di viola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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