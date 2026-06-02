Vincerà chi sognerà di più

Un ex numero 6 del ranking mondiale ha commentato ironicamente che un italiano può nascondere tre altri giocatori. La sua osservazione si riferisce alla presenza inattesa di tre tennisti italiani in una competizione importante. La frase suggerisce che la forza del gruppo può superare le aspettative individuali. La presenza di più giocatori italiani in questa fase del torneo ha sorpreso gli addetti ai lavori. La competizione vede protagonisti atleti italiani, che si sono qualificati inaspettatamente.

Fili d'erba Il Roland Garros perde alcune delle sue stelle ma guadagna nuove storie. E mentre tre italiani continuano a inseguire l'impossibile, Parigi celebra il potere sovversivo dell'imprevisto Fili d'erba Il Roland Garros perde alcune delle sue stelle ma guadagna nuove storie. E mentre tre italiani continuano a inseguire l'impossibile, Parigi celebra il potere sovversivo dell'imprevisto “Une des leçons de ce RG: un italien peut en cacher trois autres”, scrive ironico Gilles Simon, ex numero 6 al mondo, sorpreso dall’inaspettata presenza di 3 giocatori azzurri ai quarti di finale dello slam parigino. Tradotto in lingua nostrana: ‘una delle lezioni di questo Roland Garros: un italiano può nasconderne altri tre’. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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La Differenza tra Vincere e Sognare

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