Mikaela Shiffrin ha deciso di non partecipare alla discesa delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, mantenendo comunque il primato in classifica generale con 1.286 punti. Emma Aicher si prepara a disputare una gara in più rispetto alla statunitense, potenzialmente influenzando la corsa alla vittoria finale. Con quattro gare ancora da disputare, il testa a testa tra le due atlete è ancora aperto.

Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino con 1.286 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 140 lunghezze nei confronti della tedesca Emma Aicher quando mancano quattro gare al termine della stagione (una per ciascuna specialità). Il duello tra la statunitense e la teutonica divamperà nelle Finali del massimo circuito internazionale itinerante, che andranno in scena nel comprensorio di Lillehammer dal 21 al 25 marzo. Aicher si cimenterà in tutte le discipline, mentre Shiffrin rinuncerà alla discesa libera: chi riuscirà a spuntarla nel serratissimo braccio di ferro? L’argento... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin rinuncia alla discesa delle Finali, Aicher con una gara in più il ribaltone: chi vincerà la Coppa del Mondo?

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