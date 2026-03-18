A Milano si gioca un match importante tra Oaktree e RedBird, due fondi che si sfidano nel contesto di NBA Europe. Secondo quanto riportato dal 'CorSera', la partita vede in campo due gruppi con interessi nel settore e con diverse strategie di investimento. Attualmente, si discute su quale delle due parti sia in vantaggio e quali siano i fattori che influenzano il risultato.

Inter (Oaktree) o Milan (RedBird) in NBA Europe? La situazione odierna Inter e Milan resteranno tali, continueranno a giocare a calcio come sempre, ma le proprietà dei due club vogliono portare anche Milano nel progetto NBA Europe. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022, ha già avviato colloqui con la NBA e si è incontrato con Leo Dell'Orco, numero uno di Armani, per capire quali spazi di manovra ci fossero visto che anche l'Olimpia Milano potrebbe essere coinvolta nella situazione. Oaktree, però, secondo il 'CorSera', dopo aver studiato attentamente il progetto proposto dalla NBA per il Vecchio Continente, ha esplorato le strade percorribili direttamente insieme alla stessa Olimpia Milano e, pertanto, ora sarebbe in vantaggio su RedBird e Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milano in NBA Europe, chi vincerà il derby tra Oaktree e RedBird? Chi è in vantaggio oggi e perché

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