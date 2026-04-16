Villaggio per la terra quattro giorni di sport ed educazione ambientale nel cuore di Villa Borghese

A Villa Borghese si svolgono quattro giorni dedicati all’ambiente e allo sport, con un villaggio promosso da Earth Day Italia in occasione della 56ª giornata mondiale della Terra. L’evento apre le sue porte e propone attività legate alla tutela del pianeta, coinvolgendo i partecipanti in iniziative educative e sportive. La manifestazione si svolge nel cuore della città, con accesso libero e numerose attività programmate per l’intera durata.

Apre le porte il villaggio della Terra a Villa Borghese organizzato da Earth Day Italia, per la celebrazione della 56 esima giornata mondiale della Terra. Dal 16 al 19 aprile, uno dei cuori verdi di Roma si anima con attività sportive, culturali e artistiche per rendere omaggio al pianeta terra.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Earth Day, dal 16 al 19 aprile torna a Villa Borghese ‘Il Villaggio per la Terra’Giovedì 16 aprile nel cuore verde della Capitale prenderanno il via le celebrazioni nazionali dell’Earth Day, l’evento più impattante al mondo per la... "Alimenta la mente": al via nel Vco il progetto di educazione alimentare e ambientaleEducare i più piccoli e i ragazzi a prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente partendo da un gesto quotidiano e universale: il cibo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Earth Day 2026: il Villaggio per la Terra a Villa Borghese; 56ª Giornata Mondiale della Terra, a Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra; Earth Day, dal 16 al 19 aprile torna a Villa Borghese ‘Il Villaggio per la Terra’; Il canile va in città a Villa Borghese. 56ª Giornata Mondiale della Terra, a Villa Borghese torna il Villaggio per la TerraLeggi su Sky TG24 l'articolo 56ª Giornata Mondiale della Terra, a Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra ... tg24.sky.it Earth day 2026: vivi la biodiversita’ con i Carabinieri forestaliLa tutela della biodiversità e la salvaguardia del nostro prezioso patrimonio ambientale sono gli obiettivi perseguiti nel Villaggio Natura dei Carabinieri Forestali presenti anche quest’anno all’Eart ... ticinonotizie.it Dal 16 al 19 aprile Villa Borghese ospita il Villaggio della Terra, l’evento organizzato da Earth Day Italia in occasione della 56ª #GiornataMondialedellaTerra. Quattro giornate di confronto e partecipazione, con attività sportive, culturali e artistiche dedicate facebook Buongiorno dal Laghetto di Villa Borghese. Una passeggiata all'aria aperta appena posso non me la faccio mancare mai! Buon mercoledì e un caro abbraccio x.com