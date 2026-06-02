Villa Raby apre le porte per la Notte degli Archivi | in mostra i tesori storici dell' Ordine dei Medici
Venerdì 5 giugno 2026, dalle 18:30 alle 22:00, Villa Raby a Torino sarà aperta al pubblico per la Notte degli Archivi. In questa occasione verranno mostrati i tesori storici dell'Ordine dei Medici custoditi nell’edificio. L’evento si svolge in concomitanza con Archivissima e permette di visitare la sede storica e le sue collezioni archivistiche. L’ingresso è libero e aperto a tutti.
Venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 18:30 alle 22:00, la storica sede di Villa Raby a Torino aprirà le sue porte al pubblico in occasione di Archivissima e della Notte degli Archivi. L'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino (OMCeO) presenterà ai cittadini un immenso patrimonio documentale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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