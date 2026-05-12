Borghi dei Tesori Fest | nel weekend Petralia Soprana apre le porte dei suoi luoghi più belli

Nel fine settimana, Petralia Soprana apre le sue porte per il Borghi dei Tesori Fest, offrendo l’opportunità di visitare i palazzi nobiliari, le biblioteche storiche e di percorrere sentieri di trekking. Il borgo più alto delle Madonie si mostra ai visitatori attraverso un itinerario che coinvolge sia aspetti culturali che naturali. L’evento permette di scoprire alcuni degli edifici e dei luoghi più rappresentativi della zona.

Tra palazzi nobiliari, biblioteche storiche e trekking, il borgo più alto delle Madonie si svela ai visitatori. Sabato 16 e domenica 17 maggio, il fascino senza tempo di Petralia Soprana torna protagonista con il Borghi dei Tesori Fest.Il borgo dei borghi 2018, incastonato nel cuore del Parco.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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