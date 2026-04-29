Sulle tracce dell' Angelo | Forlì apre le porte dei tesori nascosti di Masini tra arte e agricoltura
A Forlì, in occasione del centenario della morte di Angelo Masini, sono state organizzate visite guidate in alcuni dei luoghi di proprietà dell'artista. Tra questi ci sono il Palazzo Sassi Masini, Villa Gesuita, Villa Masini e La Serughina, tutti ancora aperti al pubblico. Questi siti, che conservano testimonianze della vita e delle attività di Masini, sono stati scelti per svelare aspetti poco conosciuti della sua storia e del suo patrimonio.
In occasione del centenario della scomparsa del Angelo Masini sono state ideate diverse visite guidate a luoghi, ancora oggi di grande prestigio e poco conosciuti, che sono stati di proprietà del tenore: Palazzo Sassi Masini, Villa Gesuita, Villa Masini, La Serughina. Gli appuntamenti, che si.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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