Villa Pini Summer Vibes | musica poesia e comunità nel cuore verde di Bologna
Dal 5 giugno si svolge Villa Pini Summer Vibes 2026, una rassegna estiva a ingresso libero nel Parco dello Spiraglio di Bologna, in via del Carpentiere 12. La manifestazione propone musica, poesia e momenti di comunità, con eventi che si terranno nel cuore verde della città durante tutta la stagione estiva. La programmazione è rivolta a tutte le età e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.
Dal 5 giugno prende il via Villa Pini Summer Vibes 2026, la rassegna estiva a ingresso libero che anima il Parco dello Spiraglio di Bologna, in via del Carpentiere 12. Un calendario ricco di concerti, performance, poesia, dj set, jam session, karaoke e momenti di socialità che trasforma Villa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
Cassarini Summer: nel cuore di Bologna l'area verde da vivere tra buon cibo, musica e intrattenimentoNel cuore di Bologna è stato inaugurato “Cassarini Summer”, un evento che trasforma i Giardini di Villa Cassarini in un’area dedicata a cibo, musica...
Leggi anche: Rione Villa rinasce: 5.000 mq di verde curati tra musica e comunità
Si parla di: Concerti 2026 in Italia, il calendario aggiornato dei tour mese per mese.
Live, karaoke e djset: è iniziata la musica d’estate nel parco di Villa PiniPortare la musica ovunque, accendere l’attenzione sulle zone di Bologna dove ancora manca un’offerta culturale, ribaltare l’asse centro-periferia, fare di ogni serata, non solo una occasione di ... ilrestodelcarlino.it
L’estate a Villa Pini: al via Summer vibes, concerti e aperitivi nel parcoBOLOGNA – L’estate nei quartieri nell’immediata periferia di Bologna, musica e giochi nel verde attorno alla città, inizia questo weekend l’estate in San Donato-San Vitale col Villa Pini Summer Vibes. bologna.repubblica.it