Villa Pini Summer Vibes | musica poesia e comunità nel cuore verde di Bologna

Notizia in breve

Dal 5 giugno si svolge Villa Pini Summer Vibes 2026, una rassegna estiva a ingresso libero nel Parco dello Spiraglio di Bologna, in via del Carpentiere 12. La manifestazione propone musica, poesia e momenti di comunità, con eventi che si terranno nel cuore verde della città durante tutta la stagione estiva. La programmazione è rivolta a tutte le età e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.