Cassarini Summer | nel cuore di Bologna l' area verde da vivere tra buon cibo musica e intrattenimento
Nel cuore di Bologna è stato inaugurato “Cassarini Summer”, un evento che trasforma i Giardini di Villa Cassarini in un’area dedicata a cibo, musica e intrattenimento. La manifestazione si svolge durante l’estate e si propone di offrire uno spazio pubblico per attività conviviali e culturali, sfruttando uno degli spazi verdi più frequentati della città. Sono previste diverse iniziative e momenti di intrattenimento per i visitatori.
Prende vita nel cuore di Bologna “Cassarini Summer”, un format estivo pensato per trasformare i Giardini di Villa Cassarini in una grande oasi urbana dedicata a food, musica e intrattenimento capace di unire convivialità e cultura in uno degli spazi più verdi e vivi della città. . 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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