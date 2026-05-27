Cassarini Summer | nel cuore di Bologna l' area verde da vivere tra buon cibo musica e intrattenimento

Notizia in breve

Nel cuore di Bologna è stato inaugurato “Cassarini Summer”, un evento che trasforma i Giardini di Villa Cassarini in un’area dedicata a cibo, musica e intrattenimento. La manifestazione si svolge durante l’estate e si propone di offrire uno spazio pubblico per attività conviviali e culturali, sfruttando uno degli spazi verdi più frequentati della città. Sono previste diverse iniziative e momenti di intrattenimento per i visitatori.