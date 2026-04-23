Nel quartiere San Giovanni di Napoli sono stati riqualificati 5.000 metri quadrati di spazi verdi, grazie a un intervento congiunto tra le amministrazioni comunali e le realtà locali. L’obiettivo è mantenere costantemente il parco attraverso interventi di manutenzione e ampliare le aree dedicate ai bambini con nuove installazioni. L’iniziativa fa parte di un piano triennale volto a recuperare e valorizzare gli spazi all’aperto del quartiere.

? Cosa sapere Comune di Napoli e realtà locali hanno recuperato 5.000 mq di verde a San Giovanni.. Il piano triennale prevede manutenzione costante e nuove aree gioco nel Rione Villa.. A San Giovanni a Teduccio, Piazza Capri ha ospitato la mattinata pubblica che ha sancito il termine della prima fase del progetto di recupero verde su 5.000 metri quadrati tra le piazze Capri, Ischia e Procida nel Rione Villa. L’evento ha la partecipazione di famiglie, istituzioni e cittadini riuniti attorno a un percorso di cura del territorio iniziato nei mesi scorsi con interventi di manutenzione e pulizia delle aree. La gestione futura degli spazi seguirà una programmazione triennale frutto della collaborazione tra il Comune di Napoli e le realtà Est(ra)Moenia, 100×100 Naples e NEST – Napoli Est Teatro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rione Villa rinasce: 5.000 mq di verde curati tra musica e comunità

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