Vigili del fuoco Saf calano il tricolore dal Colosseo | 20 anni di tradizione

Notizia in breve

Ottanta vigili del fuoco provenienti da diverse regioni italiane hanno rimosso il tricolore dal Colosseo nella mattina del 2 giugno 2025, in occasione dell’80° anniversario della festa della Repubblica. La cerimonia ha segnato la conclusione di una tradizione durata vent'anni, durante la quale il tricolore veniva esposto sull’anfiteatro. La manifestazione ha coinvolto personale proveniente da tutto il paese, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’evento.