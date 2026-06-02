Vigili del fuoco Saf calano il tricolore dal Colosseo | 20 anni di tradizione
Ottanta vigili del fuoco provenienti da diverse regioni italiane hanno rimosso il tricolore dal Colosseo nella mattina del 2 giugno 2025, in occasione dell’80° anniversario della festa della Repubblica. La cerimonia ha segnato la conclusione di una tradizione durata vent'anni, durante la quale il tricolore veniva esposto sull’anfiteatro. La manifestazione ha coinvolto personale proveniente da tutto il paese, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’evento.
Ottanta vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni d'Italia hanno "vestito" il Colosseo con il tricolore nella mattina del 2 giugno 2025, in occasione dell'80° anniversario della festa della Repubblica. Un'edizione particolarmente significativa: ricorrono infatti i vent'anni dalla prima. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Il Colosseo si veste di Tricolore per la Festa della Repubblica. Anche quest'anno gli specialisti SAF dei Vigili del Fuoco hanno dato vita a una delle immagini più emozionanti del 2 giugno: una gigantesca bandiera italiana di 2.000 metri quadrati srotolata - Facebook facebook
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