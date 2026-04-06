Soccorso dopo una brutta caduta a Bellano in azione anche la squadra Saf dei vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di Pasquetta, a Bellano, è stato richiesto l'intervento dei soccorsi per un uomo di 71 anni che è rimasto ferito dopo una caduta in una zona impervia di frazione Rivalba, lontano dalla strada. La chiamata di emergenza ha attivato l'intervento dei vigili del fuoco, anche con la squadra Saf, per soccorrere la persona e trasportarla in sicurezza.

Brutta caduta e pronto intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di Pasquetta a Bellano. L'allarme è scattato in codice giallo in frazione Rivalba, per prestare aiuto a un uomo di 71 anni frazione Rivalba rimasto ferito a seguito dell'impatto a terra in una zona impervia lontano dalla strada. Una volta immobilizzata dal personale sanitario di Areu, l'uomo è stato trasportato tramite barella portantina all'ambulanza del Soccorso Bellanese, lungo la Strada provinciale a lago per le prime cure mediche e il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo, media gravità. Intervento si è concluso intorno alle ore 12. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Trentasei ettari di bosco in fiamme a Coli, in azione anche il canadair dei vigili del fuocoVigili del fuoco in azione per un incendio in una zona molta impervia a Pescina di Coli tra il centro abitato e una vasta pineta. Anche Brindisi celebra gli 87 anni dei Vigili del Fuoco: tra storia, innovazione e soccorsoBRINDISI – Anche a Brindisi nella giornata di ieri, venerdì 27 febbraio, si è svolta la cerimonia di commemorazione dell'istituzione ufficiale dei... Argomenti più discussi: Arrestato al pronto soccorso di varese dopo l’aggressione ad una guardia giurata; Climber vola in parete: l'amico lo cala sulla cengia in attesa dei soccorsi. Un 39enne elitrasportato in ospedale in codice rosso; Infortunio in baita, interviene il Soccorso alpino; ? Brutta caduta mentre passeggia: gamba fratturata, arriva l'elisoccorso. Sul posto dopo la chiamata d'emergenza sono intervenuti il Soccorso alpino e l'elicottero d'emergenza facebook A #Malpensa squadre di soccorso in pista dopo la richiesta di assistenza lanciata dal pilota di un aereo in arrivo x.com