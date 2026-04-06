Soccorso dopo una brutta caduta In azione anche la squadra Saf dei vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di Pasquetta a Bellano, un uomo di 71 anni è rimasto ferito dopo una caduta in una zona impervia della frazione Rivalba, distante dalla strada principale. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, coinvolgendo anche la squadra Saf dei vigili del fuoco, che si è occupata di recuperare la persona infortunata. L’allarme è stato segnalato in codice giallo.

Brutta caduta e pronto intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di Pasquetta a Bellano. L'allarme è scattato in codice giallo in frazione Rivalba, per prestare aiuto a un uomo di 71 anni frazione Rivalba rimasto ferito a seguito dell'impatto a terra in una zona impervia lontano dalla strada. Una volta immobilizzata dal personale sanitario di Areu, l'uomo è stato trasportato tramite barella portantina all'ambulanza del Soccorso Bellanese, lungo la Strada provinciale a lago per le prime cure mediche e il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo, media gravità. Intervento si è concluso intorno alle ore 12. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Soccorso dopo una brutta caduta a Bellano, in azione anche la squadra Saf dei vigili del fuocoBrutta caduta e pronto intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di Pasquetta a Bellano. Trentasei ettari di bosco in fiamme a Coli, in azione anche il canadair dei vigili del fuocoVigili del fuoco in azione per un incendio in una zona molta impervia a Pescina di Coli tra il centro abitato e una vasta pineta. Argomenti più discussi: Arrestato al pronto soccorso di varese dopo l’aggressione ad una guardia giurata; Climber vola in parete: l'amico lo cala sulla cengia in attesa dei soccorsi. Un 39enne elitrasportato in ospedale in codice rosso; Infortunio in baita, interviene il Soccorso alpino; ? Brutta caduta mentre passeggia: gamba fratturata, arriva l'elisoccorso. Soccorso dopo una brutta caduta a Bellano, in azione anche la squadra Saf dei vigili del fuocoUna volta immobilizzata dal personale sanitario di Areu, l'uomo è stato trasportato tramite barella portantina all'ambulanza del Soccorso Bellanese, lungo la Strada provinciale a lago per le prime ... leccotoday.it Sul posto dopo la chiamata d'emergenza sono intervenuti il Soccorso alpino e l'elicottero d'emergenza facebook A #Malpensa squadre di soccorso in pista dopo la richiesta di assistenza lanciata dal pilota di un aereo in arrivo x.com