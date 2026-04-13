La Serie A ha annunciato il lancio di un nuovo ecosistema digitale chiamato fan AI, sviluppato in collaborazione con DeltaTre. Questa piattaforma combina intelligenza artificiale, dati e streaming in un'unica soluzione globale. DeltaTre, azienda specializzata nel settore, si occupa di integrare le tecnologie per offrire un servizio più avanzato agli appassionati. Il progetto mira a migliorare l’esperienza degli utenti attraverso strumenti digitali innovativi.

Deltatre, fornitore leader a livello internazionale di soluzioni di streaming, digitali, di dati e grafiche per i settori dello sport e dei media, ha annunciato oggi il completamento di un sito web e di un’app dedicati ai tifosi per il massimo campionato di calcio italiano, la Lega Calcio Serie A, nell’ambito di una partnership digitale della durata di quattro stagioni. La nuova piattaforma riflette l'ambizione della Serie A di ridefinire ciò che un campionato di calcio moderno può offrire, combinando dati approfonditi, contenuti coinvolgenti e flessibilità a livello di club all'interno di un unico ecosistema digitale costruito su scala globale.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A rivoluziona il digitale: nasce il nuovo ecosistema fan AI con DeltaTre

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