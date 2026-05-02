La vallata si trasforma in un ecosistema integrato per le due ruote | nasce Agribike Romagna il nuovo polo del cicloturismo appenninico

Nella vallata dell’Appennino tosco-romagnolo è stato inaugurato Agribike Romagna, un nuovo centro dedicato al cicloturismo. L’obiettivo è creare un ecosistema integrato per le due ruote, attirando appassionati di ciclismo e turismo sostenibile. La zona si prepara a diventare un punto di riferimento per il cicloturismo nell’Italia centrale, con infrastrutture e servizi dedicati. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e promuovere il turismo locale.

L’Appennino tosco-romagnolo scalda i muscoli e si prepara a diventare uno dei punti di riferimento per il cicloturismo dell’Italia centrale. Nel Comune di Santa Sofia prende ufficialmente vita Agribike Romagna, un progetto ambizioso che mira a trasformare il territorio in un modello di ospitalità.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Maxi restauro da 8,5 milioni di euro: nasce il nuovo polo sanitario integratoSono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di... Bando"Bici in Comune", undici comuni ammessi: sentieri, piste cicloturismo e bonus per chi usa le due ruoteSono undici i comuni umbri capofila i cui progetti sono risultati idonei al bando nazionale ’Bici in Comune’ è un progetto promosso dal Ministro per...