Il presidente del Senato ha ricevuto due persone, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, in un incontro avvenuto nel suo ufficio. L’obiettivo dell’appuntamento era discutere di questioni legate a valori morali, secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali. La convocazione si è svolta in un contesto di confronto tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle tematiche trattate è stato reso pubblico.

Si è tenuto oggi a Roma l’incontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco. “Siamo sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole”, ha detto la mamma dei tre bambini che si trovano attualmente in una casa famiglia a Vasto. La Russa ha spiegato di aver chiesto l’incontro per far leva sulla sua “moral suasion“, per cercare di stemperare il clima che si è creato attorno alla vicenda e arrivare a una soluzione favorevole del caso. Famiglia nel bosco, i genitori incontrano La Russa Cosa hanno detto Nathan e Catherine La Russa: "Stemperare il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, La Russa ha convocato al Senato Nathan e Catherine per far leva sulla "moral suasion"

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