In vista dell’estate, sono state introdotte nuove restrizioni alla circolazione nelle vie Pinzon e Cuneo, con un centro urbano che sarà chiuso al traffico nel fine settimana. Le modifiche alla viabilità includono divieti di sosta ordinaria nelle aree interessate, con l’obiettivo di limitare il traffico e preparare la zona per il periodo estivo. I cambiamenti sono già in atto e riguardano principalmente le restrizioni temporanee durante i fine settimana.

Occhio alla viabilità che cambia in vista dell’estate. Le prime modifiche, al via in questi giorni, riguardano la sosta ordinaria. In via Cuneo arrivano nuovi divieti 24 ore su 24: lato mare tra via Pisino e via Asti, lato monte tra il civico 6A e via Pisino, oltre ad altri tratti vicino alla pista ciclabile e alle banchine. Previsti anche stalli liberi sul lato mare tra il civico 7 e via Asti. Cambia piazzale Kennedy (nella foto), dove viene eliminato il pannello della rimozione forzata collegato al divieto di sosta. Su viale Pinzon, tra via Properzio e via Carducci, viene tolto il divieto di fermata e introdotto il divieto di sosta su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vie Pinzon e Cuneo, nuovi divieti. Centro ’blindato’ nel weekend

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