Festa della Polizia a piazza del Popolo centro blindato | strade chiuse e divieti di sosta

Per celebrare i 174 anni dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato, si è svolta una cerimonia in piazza del Popolo a Roma. La zona è stata interdetta al traffico con strade chiuse e divieti di sosta, creando un centro blindato per l’evento. La manifestazione ha coinvolto forze dell’ordine e cittadini, con misure di sicurezza rafforzate per tutto il perimetro.

Strade chiuse e divieti di sosta in centro a Roma per la cerimonia di celebrazione per i 174 dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato. Il clou dei festeggiamenti ci sarà venerdì 10 aprile ma già nei giorni precedenti sono previste delle modifiche alla viabilità per agevolare le prove generali dell’evento. All’evento è prevista la partecipazione delle più alte cariche dello Stato e la presenza di una rappresentanza dei diversi reparti della Polizia. L’evento comporterà divieti di sosta e fermata già a partire dalla notte di oggi, martedì 7 aprile. Coinvolte via Tomacelli e il lato destro del lungotevere in Augusta, nel tratto da via Tomacelli a via dell’Ara Pacis, dove entreranno in vigore divieti di sosta e fermata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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