VIDEO | Tentato omicidio al Vascone video choc al mercato | le immagini del furgone tra i banchi dopo la lite

Notizia in breve

Un video di pochi secondi mostra un furgone che attraversa i banchi del mercato Vascone di Messina subito dopo una lite. Le immagini sono state registrate al mercato e catturano il momento in cui il veicolo si muove tra le bancarelle, generando grande tensione tra i presenti. La registrazione è diventata virale, evidenziando la drammaticità dell’accaduto. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle conseguenze dell'incidente.