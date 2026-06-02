VIDEO | Tentato omicidio al Vascone video choc al mercato | le immagini del furgone tra i banchi dopo la lite
Un video di pochi secondi mostra un furgone che attraversa i banchi del mercato Vascone di Messina subito dopo una lite. Le immagini sono state registrate al mercato e catturano il momento in cui il veicolo si muove tra le bancarelle, generando grande tensione tra i presenti. La registrazione è diventata virale, evidenziando la drammaticità dell’accaduto. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle conseguenze dell'incidente.
Un video dura pochi istanti, ma che basta a restituire tutta la tensione di quanto accaduto al mercato Vascone di Messina. Le immagini, finite agli atti dell’inchiesta con l'accuda di tentato omicidio per un 43enne, mostrano la fase più concitata dell’episodio: un furgone che si muove tra le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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