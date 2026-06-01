C’è un video Garlasco choc le immagini mentre esce da casa Poggi nel giorno del delitto VIDEO

Notizia in breve

Un video mostra una persona che esce dall’abitazione coinvolta nel delitto di Garlasco il giorno in cui è stato commesso. La registrazione è stata inclusa negli atti della Procura di Pavia, che ha riaperto l’indagine. Le immagini sono state diffuse e stanno attirando l’attenzione sui dettagli dell’evento. La registrazione, risalente al giorno del delitto, rappresenta un nuovo elemento nel procedimento giudiziario.