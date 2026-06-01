C’è un video Garlasco choc le immagini mentre esce da casa Poggi nel giorno del delitto VIDEO
Un video mostra una persona che esce dall’abitazione coinvolta nel delitto di Garlasco il giorno in cui è stato commesso. La registrazione è stata inclusa negli atti della Procura di Pavia, che ha riaperto l’indagine. Le immagini sono state diffuse e stanno attirando l’attenzione sui dettagli dell’evento. La registrazione, risalente al giorno del delitto, rappresenta un nuovo elemento nel procedimento giudiziario.
L’ inchiesta sul delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi elementi contenuti negli atti della Procura di Pavia. A distanza di quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, una ricostruzione depositata dagli inquirenti introduce un dettaglio relativo ai minuti precedenti l’omicidio che potrebbe incidere sulla lettura di quanto avvenne la mattina del 13 agosto 2007. Da oltre un anno gli investigatori stanno lavorando su una nuova attività d’indagine che vede Andrea Sempio accusato dell’omicidio della giovane. Nell’impostazione accusatoria, il delitto si sarebbe consumato dopo un presunto rifiuto da parte della vittima. In... 🔗 Leggi su Tvzap.it
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Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025
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