Dopo aver vinto il match per il titolo mondiale a WWE Clash in Italy, Roman Reigns è stato avvicinato da un tifoso che si è avvicinato troppo. Il supporter ha afferrato il campione, creando un momento di tensione. Jey Uso è intervenuto prontamente, evitando che la situazione peggiorasse. Il video dell’accaduto mostra Reigns che si sbarazza con calma della presa e si allontana senza ulteriori incidenti.

Roman Reigns ha difeso con successo il suo World Heavyweight Championship a WWE Clash in Italy, ma una volta calato il sipario sul match è andato in scena un attimo di tensione, quando un tifoso un po’ troppo esuberante si è avvicinato oltre il dovuto. Come mostrano i filmati che stanno circolando in rete, Reigns stava rientrando nel backstage insieme ai membri della Bloodline dopo la vittoria nel Tribal Combat su Jacob Fatu. Mentre attraversava la zona riservata al pubblico, un tifoso ha allungato le mani e lo ha afferrato per il braccio. La situazione si fa imbarazzante, poi entra in scena Jey Uso. La cosa è diventata in fretta spiacevole, perché il tifoso ha continuato a tenere stretto Reigns invece di mollare la presa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: Roman Reigns afferrato da un tifoso dopo Clash in Italy, Jey Uso evita il peggio

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