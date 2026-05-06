Roman Reigns a Torino per WWE Clash in Italy? Il caso della grafica scomparsa
Torino si prepara ad accogliere un evento di wrestling previsto per il prossimo fine settimana. Tuttavia, nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la grafica pubblicitaria relativa all’evento sarebbe stata rimossa dai canali ufficiali e dai cartelloni cittadini. La domanda che si pongono molti riguarda la presenza o meno di un famoso wrestler internazionale, senza che siano state fornite conferme ufficiali. La situazione resta in attesa di chiarimenti.
Torino, 6 maggio 2026 – Ci sarà o non ci sarà? Questo è il dilemma. Nelle ultime ore è circolata una grafica ufficiale in cui la federazione indicava le prossime apparizioni del campione WWE Roman Reigns: Backlash, alcune puntate di Raw e, soprattutto, il Premium Live Event in programma all’Inalpi Arena di Torino: Clash in Italy Foto: Pagina Instagram Michele Posa Poco dopo, però, quella stessa grafica sarebbe sparita dai canali social della WWE. Una rimozione che ha inevitabilmente alimentato il dubbio: l’Otc sarà davvero presente in Italia oppure si è trattato di una comunicazione pubblicata per errore? C’è anche un altro dettaglio da considerare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Caso chiuso. La grafica di ROMAN REIGNS era sbagliata nella data italiana, che è stata corretta con quella giusta e ripubblicata. Ora possiamo finalmente dirlo: il capotribù sarà a Torino! Yeah! - facebook.com facebook