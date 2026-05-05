La WWE ha confermato ufficialmente la presenza di Roman Reigns all’evento Clash in Italy, mettendo fine alle voci circolate negli ultimi giorni. Dopo settimane di indiscrezioni e poster non ufficiali, ora è certo che il noto wrestler sarà presente all’appuntamento dedicato ai tifosi italiani. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, pronti a seguire le sue evoluzioni sul ring durante l’evento.

Dopo diverse speculazioni e poster non ufficiali, la WWE ha tolto ogni dubbio ai fan italiani: Roman Reigns sarà a Clash in Italy. L’OTC della WWE è, infatti, pubblicizzato per diverse date lungo tutto il mese di maggio, incluso il PLE più atteso di sempre per i fan italiani. Il post pubblicato dalla WWE recita “Riconoscete il vostro OTC a maggio! Non aspettate di vedere Roman Reigns, acquistate i vostri biglietti adesso!”. Ovviamente i piani possono sempre cambiare ma questa post sembra togliere ogni dubbio a chi sperava di poter vedere il big dog dal vivo a Torino. Acknowledge your OTC this May. Don't wait to see @WWERomanReigns, buy your tickets NOW!: pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - UFFICIALE: Roman Reigns annunciato per Clash in Italy

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