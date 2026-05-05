UFFICIALE | Roman Reigns annunciato per Clash in Italy
La WWE ha confermato ufficialmente la presenza di Roman Reigns all’evento Clash in Italy, mettendo fine alle voci circolate negli ultimi giorni. Dopo settimane di indiscrezioni e poster non ufficiali, ora è certo che il noto wrestler sarà presente all’appuntamento dedicato ai tifosi italiani. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, pronti a seguire le sue evoluzioni sul ring durante l’evento.
Dopo diverse speculazioni e poster non ufficiali, la WWE ha tolto ogni dubbio ai fan italiani: Roman Reigns sarà a Clash in Italy. L’OTC della WWE è, infatti, pubblicizzato per diverse date lungo tutto il mese di maggio, incluso il PLE più atteso di sempre per i fan italiani. Il post pubblicato dalla WWE recita “Riconoscete il vostro OTC a maggio! Non aspettate di vedere Roman Reigns, acquistate i vostri biglietti adesso!”. Ovviamente i piani possono sempre cambiare ma questa post sembra togliere ogni dubbio a chi sperava di poter vedere il big dog dal vivo a Torino. Acknowledge your OTC this May. Don't wait to see @WWERomanReigns, buy your tickets NOW!: pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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