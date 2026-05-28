A Taranto, un giovane di 36 anni è stato arrestato per spaccio di droga. Durante controlli della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati 35 chili di hashish nascosti in un armadio di una camera da letto. Un cane antidroga ha individuato la sostanza stupefacente che era occultata in una stanza dell’abitazione. L’arresto è stato effettuato al termine di un’operazione mirata.

Un arresto e 35 kg di hashish sequestrati a Taranto, dove un giovane di 36 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai traffici illeciti predisposta dalle autorità per arginare il fenomeno dello spaccio di droga, in particolare tra i più giovani. Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nelle ultime settimane il Comando Provinciale di Taranto ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrando l’attenzione sul contrasto ai traffici illeciti e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taranto, il cane Yogi scova 35 chili di hashish nascosti nell'armadio di una camera da letto

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