Nella mattinata del 1 maggio 2026, i carabinieri di Milano e Savona hanno fermato un camionista croato di 57 anni mentre trasportava quasi 200 chili di hashish nascosti nel doppiofondo del rimorchio. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato durante un controllo sul veicolo, che aveva come destinazione finale una località italiana. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e portato l’uomo in custodia.

Milano, 1 maggio 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo di Milano Duomo, in collaborazione dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Savona, hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 57 anni di nazionalità croata. Le indagini si inseriscono in un più ampio servizio di prevenzione generale durante il quale i Carabinieri di Milano hanno monitorato gli spostamenti di un autoarticolato con targa croata proveniente dall'estero. Dopo aver imbarcato il rimorchio in Spagna, la motrice è arrivata in Italia via terra, raggiungendo il rimorchio sbarcato nella mattinata presso il porto di Savon a. I Carabinieri hanno intercettato l'autoarticolato presso il lungomare della città ligure.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quasi 200 chili di hashish nascosti nel doppiofondo del rimorchio: arrestato camionista croato

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