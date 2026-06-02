VIDEO| Pescara celebra gli 80 anni della Repubblica il prefetto Carnevale | Sempre grande il profumo che emana

Un video mostra la celebrazione a Pescara per gli 80 anni della Repubblica. Il prefetto ha commentato che, nonostante il tempo passato, la Repubblica mantiene il suo profumo e la sua freschezza. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, senza specificare ulteriori dettagli sugli eventi o partecipanti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a altre iniziative o interventi durante la celebrazione.

“Sono 80 anni, ma non li dimostra la nostra Repubblica. È sempre grande il profumo che emana, la sua freschezza. Sono stati 80 anni non facili, ci sono stati grandi momenti e anche momenti difficili, ma le istituzioni che sono alla base di questa nostra Repubblica hanno retto: hanno vacillato, ma. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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