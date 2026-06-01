Pescara celebra gli 80 anni della Repubblica | cerimonia solenne onorificenze e studenti protagonisti

Notizia in breve

A Pescara si sono tenute celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana, avvenuta il 2 giugno 1946. La cerimonia ha previsto una funzione ufficiale, con consegna di onorificenze e coinvolgimento degli studenti nelle attività. La commemorazione ha avuto luogo in una sede istituzionale, con partecipanti che hanno assistito alle premiazioni e alle letture ufficiali. Non sono stati segnalati altri eventi collaterali o manifestazioni pubbliche di rilievo.