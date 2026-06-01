Pescara celebra gli 80 anni della Repubblica | cerimonia solenne onorificenze e studenti protagonisti
A Pescara si sono tenute celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana, avvenuta il 2 giugno 1946. La cerimonia ha previsto una funzione ufficiale, con consegna di onorificenze e coinvolgimento degli studenti nelle attività. La commemorazione ha avuto luogo in una sede istituzionale, con partecipanti che hanno assistito alle premiazioni e alle letture ufficiali. Non sono stati segnalati altri eventi collaterali o manifestazioni pubbliche di rilievo.
Pescara si prepara alle celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana e cioè da quel 2 giugno 1946 quando, con il primo voto a suffragio universale, gli italiani scelsero la Repubblica al posto della monarchia ed elessero l’Assemblea costituente. Repubblica che tra i suoi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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