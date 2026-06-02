Video messaggio della sindaca Salis per il 2 giugno | Orgoglio per gli 80 anni del voto alle donne

La sindaca di Genova ha pubblicato un video sui social per celebrare il 2 giugno e l’80esimo anniversario del voto alle donne. Nel messaggio, ha espresso orgoglio per questa ricorrenza e ha ricordato l’importanza di quel traguardo storico. La video comunicazione è stata condivisa sui canali ufficiali del Comune, coinvolgendo la comunità in occasione della Festa della Repubblica.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha pubblicato un video messaggio sui suoi canali social per celebrare la Festa della Repubblica e l'80esimo anniversario del voto delle donne. Salis questa mattina ha partecipato in piazza Matteotti all'inizio celebrazioni ufficiali curate dalla prefettura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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