Una mostra per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e il primo voto alle donne

Venerdì 29 maggio alle ore 11 si terrà l’inaugurazione di una mostra presso i Portici della Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia a Fasano. L’esposizione ricorda gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e il primo voto alle donne. L’evento si svolge nel contesto di un anniversario importante e rimarrà aperto al pubblico presso la sede della biblioteca. La mostra si intitola “Come dentro una foto …” e ripercorre quegli eventi storici.

FASANO - Venerdì 29 maggio prossimo sarà inaugurata la mostra “Come dentro una foto.. 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal I suffragio universal” appuntamento alle ore 11, presso I Portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia. Il percorso espositivo sarà visitabile presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La libertà di scegliere - 80 anni dal primo voto alle donne

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Un convegno nazionale per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana

Leggi anche: Il voto alle donne compie 80 anni, ultracentenaria di Orsara ricorda: "Il mio primo voto alla Repubblica"

La 54esima edizione di Cervia Città Giardino, la mostra d'arte floreale diffusa a Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, omaggia gli 80 anni della Repubblica Italiana. Sarà inaugurata il 27 maggio goldenbackstage.com/2026/05/cervia… x.com

In una mostra dell'ANSA le donne che hanno fatto la storia d'ItaliaDue giugno 1946: gli italiani tornano a votare dopo il fascismo, e per la prima volta a livello nazionale sono chiamate alle urne anche le donne. È da quel momento storico che parte la mostra ‘Le donn ... ansa.it

Cuneo celebra gli 80 anni della Repubblica: mostra, cerimonie e concerto per il 2 giugnoCUNEO CRONACA - La Festa della Repubblica martedì 2 giugno sarà un compleanno rotondo, perché sarà l’80esimo anniversario da quel 2 giugno 1946, quando il popolo italiano decretò con il proprio voto ... cuneocronaca.it

Genere di tutti i paesi e stati degli USA in lingua italiana reddit