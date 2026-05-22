Una mostra per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e il primo voto alle donne
Venerdì 29 maggio alle ore 11 si terrà l’inaugurazione di una mostra presso i Portici della Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia a Fasano. L’esposizione ricorda gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e il primo voto alle donne. L’evento si svolge nel contesto di un anniversario importante e rimarrà aperto al pubblico presso la sede della biblioteca. La mostra si intitola “Come dentro una foto …” e ripercorre quegli eventi storici.
FASANO - Venerdì 29 maggio prossimo sarà inaugurata la mostra “Come dentro una foto.. 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal I suffragio universal” appuntamento alle ore 11, presso I Portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia. Il percorso espositivo sarà visitabile presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
La libertà di scegliere - 80 anni dal primo voto alle donne
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