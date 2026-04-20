Una persona di 46 anni, residente a Taranto, è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava agli arresti domiciliari al momento dell’arresto. L’indagine ha portato alla scoperta di attività illecite legate allo spaccio di cocaina. La polizia ha eseguito un controllo che si è concluso con il fermo dell’indagato.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 46 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile avevano notato in uno stabile di via Capecelatro un inequivocabile movimento di giovani molti dei quali a loro conosciuti come assuntori di sostanza stupefacente. In quel condominio era residente un pregiudicato tarantino di 46 anni attualmente agli arresti domiciliari perché arrestato lo scorso febbraio proprio in quell’appartamento dagli stessi poliziotti in una movimentata operazione antidroga. In quel frangente il...🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Spacciava cocaina ai domiciliari, 46enne arrestato

Chieti. Spaccia mentre è ai domiciliari: arrestato.

Notizie correlate

Leggi anche: Piacenza, spacciava cocaina durante i permessi dai domiciliari: arrestato 25enne

Arrestato 49enne a Caivano: spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari.Arrestato 49enne a Caivano: spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Spacciava cocaina e giocava d'azzardo ai domiciliari: arrestato; Vede la polizia e ingoia la cocaina: arrestato e messo ai domiciliari in ospedale; Dosi di cocaina nascoste nel locale, giovane in manette; Evade dai domiciliari per comprare la droga: arrestato.

Gioca d’azzardo e spaccia cocaina mentre è ai domiciliari, 27enne torna in carcereSpaccia cocaina e gioca d'azzardo, torna in carcere 27enne arrestato la scorsa estate. A finire alle Novate, dopo gli appostamenti e l'attività ... piacenzasera.it

Lusciano, spaccio di cocaina: uomo arrestato dalla PoliziaLusciano (Caserta) - Nove dosi di cocaina in tasca, altre 23 nascoste in casa: è finita con le manette l’attività di un 39enne del posto, bloccato dagli ... pupia.tv

Spacciava marijuana e cocaina in una stanza d’albergo, dopo un anno arriva la sentenza Il giovane era stato trovato in possesso di quasi due chili di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook