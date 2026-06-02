Vico nel Lazio | spaccia cocaina in casa nonostante i domiciliari
In un’abitazione di Vico nel Lazio, un uomo sottoposto a domiciliari è stato arrestato dai Carabinieri per aver trasformato la sua casa in un centro di spaccio di cocaina. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. La presenza di droga e di attrezzature specifiche ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia cautelare.
? Domande chiave Come ha fatto a trasformare la casa in un centro distribuzione?. Cosa hanno trovato i Carabinieri durante la perquisizione dell'appartamento?. Chi altro collaborava alla preparazione delle dosi di cocaina?. Quali nuove misure penali dovrà affrontare l'uomo dopo l'arresto?.? In Breve Sequestrati 16 grammi di cocaina già suddivisi in singole dosi.. Ritrovati bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.. Controllo di routine effettuato ieri dai Carabinieri della Stazione di Vico nel Lazio.. Nuovo provvedimento penale e ricollocamento del soggetto in regime di domiciliari.. Nuovo arresto a Vico nel Lazio: lo spaccio continua tra le mura domestiche nonostante i domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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