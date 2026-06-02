Vico nel Lazio | spaccia cocaina in casa nonostante i domiciliari

Notizia in breve

In un’abitazione di Vico nel Lazio, un uomo sottoposto a domiciliari è stato arrestato dai Carabinieri per aver trasformato la sua casa in un centro di spaccio di cocaina. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. La presenza di droga e di attrezzature specifiche ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia cautelare.