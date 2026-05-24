Una volante della Polizia ha individuato un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari, che stava cedendo droga dalla finestra della sua casa nel quartiere San Cristoforo. Durante il blitz, gli agenti lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti e lo hanno arrestato per spaccio. L’uomo è stato portato in commissariato, dove sono in corso verifiche sul quantitativo di droga sequestrato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della Polizia nel quartiere San Cristoforo. Un uomo di 49 anni, residente a Catania e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre continuava a spacciare droga direttamente dalla propria abitazione. L’episodio è avvenuto nel quartiere San Cristoforo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Il sospetto degli agenti e il controllo. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato un insolito via vai di persone davanti all’abitazione dell’uomo. In particolare, tre giovani si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi del portone, guardandosi continuamente intorno come in attesa di qualcuno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, spaccia dalla finestra di casa: arrestato 49enne già ai domiciliari

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