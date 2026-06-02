Viale Fortore l' ennesimo incidente riaccende rabbia e paura | Quel tratto va messo in sicurezza prima della tragedia

Da foggiatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte si è verificato un nuovo incidente lungo viale Fortore, nel tratto vicino al civico 117. I residenti della zona esprimono preoccupazione e chiedono un intervento per mettere in sicurezza quella parte della strada, definendola ormai insostenibile. La ripetizione di incidenti evidenzia il rischio immediato e la necessità di interventi pratici per prevenire ulteriori episodi. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause specifiche dell’incidente.

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L'ennesimo incidente avvenuto nella notte lungo viale Fortore ha riacceso la preoccupazione e la rabbia dei residenti del civico 117, da anni costretti a convivere con una situazione che definiscono ormai insostenibile. Momenti di paura per le famiglie residenti nello stabile, scese in strada per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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