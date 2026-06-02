Viale Fortore l' ennesimo incidente riaccende rabbia e paura | Quel tratto va messo in sicurezza prima della tragedia

Notizia in breve

Nella notte si è verificato un nuovo incidente lungo viale Fortore, nel tratto vicino al civico 117. I residenti della zona esprimono preoccupazione e chiedono un intervento per mettere in sicurezza quella parte della strada, definendola ormai insostenibile. La ripetizione di incidenti evidenzia il rischio immediato e la necessità di interventi pratici per prevenire ulteriori episodi. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause specifiche dell’incidente.