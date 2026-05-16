Auto nel fosso paura per l' ennesimo incidente in via per Recovato a Castelfranco
Nella mattinata del 16 maggio 2026 si è verificato un incidente stradale nelle campagne di Castelfranco Emilia, quando un'auto è finita in un fosso. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o cause dell'incidente. La strada coinvolta si trova in via per Recovato, una zona spesso attraversata da veicoli di passaggio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza la zona e verificare le condizioni delle persone coinvolte.
Paura nella mattinata di oggi, 16 maggio 2026, nelle campagne di Castelfranco Emilia a causa di un grave incidente stradale. Intorno alle 11.20, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, un'automobile che stava percorrendo via per Recovato ha improvvisamente sbandato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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