Auto nel fosso paura per l' ennesimo incidente in via per Recovato a Castelfranco

Nella mattinata del 16 maggio 2026 si è verificato un incidente stradale nelle campagne di Castelfranco Emilia, quando un'auto è finita in un fosso. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o cause dell'incidente. La strada coinvolta si trova in via per Recovato, una zona spesso attraversata da veicoli di passaggio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza la zona e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

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