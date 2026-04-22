Quel tratto va messo in sicurezza ordinanza comunale contro Rfi

Il Comune di Piacenza ha firmato un’ordinanza rivolta a Rete Ferroviaria Italiana per intervenire sulla sicurezza di un tratto ferroviario tra via Martelli e via Francesco Maria Bazzani. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo tecnico condotto nei giorni scorsi, durante il quale sono state riscontrate criticità che richiedono interventi immediati. La richiesta mira a garantire la sicurezza lungo quella porzione di linea ferroviaria.

Il Comune di Piacenza ha emesso un’ordinanza nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per la messa in sicurezza immediata di un tratto di ferrovia compreso tra via Martelli e via Francesco Maria Bazzani, a seguito delle criticità emerse durante un sopralluogo tecnico effettuato nei giorni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Pitbull aggressivo, ordinanza comunale al proprietario: “Il cane va tenuto con guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici”Carmignano (Prato), 16 febbraio 2026 – Il Comune di Carmignano (Prato) ha notificato un’ordinanza al proprietario di un pitbull aggressivo: il cane... Leggi anche: Rogo nell’ex fabbrica abbandonata. Salvati dal fuoco quattro senzatetto: "L’edificio va messo in sicurezza" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il sindaco di Rubiera: Quel tratto di via Emilia va messo in sicurezza. VIDEO; Crociata ecologista, l’asciutta della Dora Baltea al centro dell’esposto; Scippatore messo in fuga da una coppia di 80enni in calle Priuli (Ca' D'Oro); Giulia morta in A1 nell’ambulanza colpita dal camionista che ha patteggiato 5 anni, la madre: Voglio incontrarlo. Il sindaco di Rubiera: Quel tratto di via Emilia va messo in sicurezza. VIDEORUBIERA (Reggio Emilia) – Vorrei che sentissero che la comunità c’è e che non sono soli, così il sindaco Emanuele Cavallaro diventa il portavoce di una comunità, e in queste ore l’intera comunità di ... reggionline.com Castiglione replica su sicurezza stradale in c. Vercelli: in quel tratto previsto intervento per la moderazione della velocità, mai fatto. Nessun rallentamento per le auto. Un problema per l'attraversamento pedoni. Ci segnalano auto a velocità folle. Serve aumenta x.com Domani, lungo quel tratto di strada che fu teatro di imprese leggendarie, il presente si vestirà di passato. Gli appassionati torneranno ad assieparsi nei punti simbolici, tra muretti e tornanti, proprio come allora. Qualcuno chiuderà gli occhi, lasciandosi guidare s - facebook.com facebook