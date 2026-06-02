Viacqua | 65 milioni per le reti idriche di Vicenza dopo il boom
Viacqua ha annunciato un investimento di 65 milioni di euro per le reti idriche di Vicenza. L'intervento riguarda i 67 comuni della zona e mira a migliorare la distribuzione dell'acqua. Sono previste nuove tecnologie digitali per ridurre le perdite e aumentare l’efficienza del sistema. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui progetti specifici.
? Domande chiave Come cambieranno i servizi idrici nei 67 comuni vicentini?. Quali tecnologie digitali ridurranno concretamente le perdite d'acqua?. Perché l'azienda ha scelto di diventare una società benefit?. Come verranno utilizzati i 65 milioni per la sicurezza urbana?.? In Breve EBITDA superiore a 44 milioni di euro con marginalità del 47,4%. Smart meter passati dal 13% al 28% per monitorare i flussi idrici. Spesa per contrasto perdite idriche aumentata del 30% rispetto all'anno precedente. Gestione di 57 mila punti critici nelle caditoie stradali in 51 Comuni. Viacqua investe 65,5 milioni di euro per le reti idriche della provincia di Vicenza dopo un anno di crescita record. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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