Viacqua | 65 milioni per le reti idriche di Vicenza dopo il boom

Notizia in breve

Viacqua ha annunciato un investimento di 65 milioni di euro per le reti idriche di Vicenza. L'intervento riguarda i 67 comuni della zona e mira a migliorare la distribuzione dell'acqua. Sono previste nuove tecnologie digitali per ridurre le perdite e aumentare l’efficienza del sistema. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui progetti specifici.