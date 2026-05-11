Acque del Chiampo | 10 milioni per le reti idriche sostenibili

Il consorzio delle Acque del Chiampo ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro destinato al potenziamento delle reti idriche. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema e ridurre le perdite d’acqua. La cifra verrà utilizzata per interventi di manutenzione e installazione di nuovi dispositivi tecnologici. Questi strumenti sono destinati a monitorare e gestire meglio le reti, con l’intento di rendere più sostenibile la distribuzione dell’acqua.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi dispositivi tecnologici la gestione delle perdite idriche?. Quali obiettivi ambientali determineranno il tasso del finanziamento di 10 milioni?. Come risponderanno i nuovi impianti alla sfida critica dei PFAS?. Perché l'efficienza della rete è vitale per il distretto conciario?.? In Breve Piano industriale triennale 2026-2028 per l'Ovest Vicentino e i 10 comuni coinvolti.. Finanziamento ESG Linked con tassi legati a KPI su energia verde e monitoraggio.. Gestione di 30.000 metri cubi giornalieri di reflui industriali nel distretto conciario.. Tecnologie avanzate per il contenimento perdite e il contrasto all'emergenza PFAS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acque del Chiampo: 10 milioni per le reti idriche sostenibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marche: 27,5 milioni per le reti idriche, le perditeNel cuore delle Marche, la multiutility di Pesaro ha trasformato in realtà un piano ambizioso: oltre 130 cantieri conclusi e quasi 27,5 milioni di... Leggi anche: Acque spa: investimenti record per le reti del Basso Valdarno