In Marche, la multiutility di Pesaro ha portato a termine più di 130 cantieri, investendo circa 27,5 milioni di euro per la riqualificazione delle reti idriche. I lavori sono stati realizzati con l’obiettivo di migliorare la distribuzione dell’acqua e ridurre le perdite. L’intervento riguarda diversi interventi di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture esistenti.

Nel cuore delle Marche, la multiutility di Pesaro ha trasformato in realtà un piano ambizioso: oltre 130 cantieri conclusi e quasi 27,5 milioni di euro investiti per modernizzare le reti idriche. In soli vent’anni di lavoro, l’azienda ha rispettato le scadenze stringenti del Pnrr, portando a termine interventi cruciali per la riduzione delle perdite idriche. L’obiettivo era chiaro: digitalizzare, modellare e distrettualizzare il sistema idrico regionale. Grazie a questi sforzi, le perdite sono scese dal 38% del 2023 al 32,9% del 2025, un risultato che si colloca ben al di sotto della media nazionale del 42%. L’impatto diretto sulla vita dei cittadini marchigiani è tangibile: una gestione più efficiente delle risorse idriche e minori sprechi nel territorio servito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche: 27,5 milioni per le reti idriche, le perdite

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