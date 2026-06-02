Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 2 giugno 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Sono stati forniti dati in tempo reale riguardanti le condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma il servizio continua a monitorare la situazione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli Ci sono code tra Vicovaro e Castel Madama verso Roma raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla Pontina dove un altro incidente provoca code tra Pomezia Sud via Montedoro sempre in direzione Roma è proprio verso la città proseguono i rientri dal ponte del 2 Giugno su le principali autostrade Iniziamo dalla A12 Roma Tarquinia dove si procede a rilento tra Cerveteri e Palidoro lunedì rientro anche sull'Aurelia tra Castel di Guido Malagrotta sulla Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 2 giugno 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 2 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete viaria della regione Lazio a Roma.

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