Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 2 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete viaria della regione Lazio a Roma. La comunicazione riguarda problemi di circolazione e possibili rallentamenti, secondo quanto riferito dal servizio di informazione sulla mobilità gestito dall'Astral. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle aree interessate o sulla durata delle eventuali interruzioni.

Astral infomobilità ritrovati dalle situazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamare raccordo anulare carreggiata interna Si procede a rilento traffico intenso tra Laurentina e Pontina ci spostiamo sulla statale Aurelia Quelli tra Torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia andiamo sulla statale Pontina e rallentamenti all'altezza di Spinaceto verso Latina sulla via Litoranea traffico nei due direzioni tra Castel Porziano e Torvaianica per eventi nella capitale ricordiamo che questa mattina in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica è in programma La Tradizionale parata militare previste... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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