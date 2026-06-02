Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 2 giugno 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso notizie sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti al momento. Gli utenti sono invitati a consultare i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti sulla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con l'autostrada A1 Roma Napoli dove per unici è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Roma sud e il nodo con la 24 Roma Teramo in direzione Firenze Inoltre per lo stesso motivo nella stessa direzione sulla diramazione Roma sud è chiuso il bivio per la A1 roma-napoli eri eventi la capitale oggi martedì 2 giugno in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città ai Fori Imperiali e Piazza Venezia attivi modifiche e deviazioni per le. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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