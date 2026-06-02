Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:40 del 2 giugno 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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