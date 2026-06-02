Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 09 | 40

Notizia in breve

Alle 09:40 del 2 giugno 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La rete stradale presenta alcune criticità e rallentamenti, con specifiche aree coinvolte. La segnalazione riguarda principalmente arterie principali e zone centrali, dove si registrano congestioni e traffico intenso. Non sono state segnalate chiusure o incidenti rilevanti. La situazione viene monitorata e aggiornamenti vengono forniti periodicamente ai cittadini.