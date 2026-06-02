Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 09 | 40
Alle 09:40 del 2 giugno 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La rete stradale presenta alcune criticità e rallentamenti, con specifiche aree coinvolte. La segnalazione riguarda principalmente arterie principali e zone centrali, dove si registrano congestioni e traffico intenso. Non sono state segnalate chiusure o incidenti rilevanti. La situazione viene monitorata e aggiornamenti vengono forniti periodicamente ai cittadini.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della Regione per gli eventi della capitale ricordiamo che questa mattina in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica è in programma La Tradizionale parata militare previste chiusure al traffico nella zona centrale della città per i Fori Imperiali e Venezia Attilio modifiche deviazioni per le linee bus Inoltre sulle linee bb1 eccita la metro ora Inizio servizio fino a cessate necessità la stazione Colosseo rimarrà chiusa passiamo trasporto ferroviario... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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