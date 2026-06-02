Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 2 giugno 2026, il servizio di informazione sulla viabilità in Lazio segnala un problema di mobilità a Roma. La comunicazione è stata diffusa dall'Astral, che fornisce aggiornamenti sul traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le strade della capitale. Non sono stati specificati dettagli su cause o aree coinvolte, ma il servizio si rivolge ai cittadini in cerca di informazioni sulla situazione del traffico locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla creazione di altre l'immobilità un servizio della regione Lazio abbiamo un aggiornamento sull' autostrada A1 Roma Napoli dove si è risolto l'incidente avvenuto in precedenza trattoria aperto Però la cremazione Roma sud e il nodo quella Roma Teramo in direzione Firenze Inoltre sulla terra mazione Roma sud è stato riaperto il bivio per la A1 Roma Napoli in direzione Firenze per chi proviene raccordo anulare per gli eventi della capitale oggi martedì 2 giugno in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città tra i. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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