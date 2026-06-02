Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral infomobilità ha aggiornato in tempo reale la viabilità nella zona di Roma e del Lazio alle 18:40 del 2 giugno 2026. Sono stati diffusi nuovi dati riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi. L'aggiornamento include informazioni sulla circolazione stradale e sui possibili rallentamenti o blocchi. Nessun dettaglio specifico sui punti interessati è stato riportato.

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