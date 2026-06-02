Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 18 | 40

Il servizio di Astral infomobilità ha aggiornato in tempo reale la viabilità nella zona di Roma e del Lazio alle 18:40 del 2 giugno 2026. Sono stati diffusi nuovi dati riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi. L'aggiornamento include informazioni sulla circolazione stradale e sui possibili rallentamenti o blocchi. Nessun dettaglio specifico sui punti interessati è stato riportato.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Pontina a causa di un incidente Ci sono code tra Pomezia Today via Montedoro verso Roma raccomandiamo la dovuta attenzione e proprio verso la città Sono in corso i rientri dal ponte 2 Giugno sulle principali autostrade Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove Al momento Ci sono rallentamenti tra Colleferro e Valmontone code di rientro anche sul 12 a Santa Severa e Torrimpietra sull'Aurelia tra Aranova il raccordo è sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama e più avanti all'altezza della barriera di Roma Est sempre in direzione della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 2 giugno 2026, il servizio di informazione sulla viabilità in Lazio segnala un problema di mobilità a Roma.

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