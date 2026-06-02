Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 2 giugno 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella regione Lazio. L’azienda ha comunicato variazioni e situazioni di traffico in alcune zone di Roma, con dettagli sui percorsi interessati e eventuali deviazioni. Le informazioni riguardano principalmente arterie principali e punti critici del traffico urbano, utili per chi si sposta in città in questo momento.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino a causa di un incidente Ci sono code tra Parco Leonardo e Ponte Galeria in direzione Roma raccomandiamo la dovuta attenzione e proprio verso la Sono in corso i rientri dal ponte del 2 Giugno sulle principali autostrade Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove Al momento Ci sono rallentamenti tra Ferentino noi Anagni è più avanti tra Colleferro e Valmontone code di rientro anche sulla A12 tra Santa Severa e Torrimpietra sull'Aurelia tra Aranova e Castel di Guido e sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama sempre... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 2 giugno 2026, Astral ha segnalato problemi di viabilità a Roma e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 2 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete viaria della regione Lazio a Roma.

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