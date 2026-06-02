Alle 09:10 del 2 giugno 2026, Astral ha segnalato problemi di viabilità a Roma e nel Lazio. La gestione dell'infomobilità ha comunicato un servizio di aggiornamento sulla situazione del traffico. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o le aree interessate. La regione Lazio ha aggiornato i cittadini sulle condizioni delle strade tramite il sistema di informazione sulla mobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla creazione di altre l'immobilità un servizio della regione Lazio abbiamo un aggiornamento sull' autostrada A1 Roma Napoli dove si è risolto l'incidente avvenuto in precedenza trattoria aperto Però la cremazione Roma sud e il nodo quella Roma Teramo in direzione Firenze Inoltre sulla terra mazione Roma sud è stato riaperto il bivio per la A1 Roma Napoli in direzione Firenze per chi proviene raccordo anulare per gli eventi nella capitale oggi martedì 2 giugno in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città tra i. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 09:10

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